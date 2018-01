Autor é interpretado pela primeira vez As músicas compostas pelo britânico Benjamin Britten (1913-1976) para as transmissões de rádio durante a 2ª Guerra Mundial serão interpretadas pela primeira vez em 70 anos. No dia 3 de outubro, a Orquestra Hallé de Manchester será a responsável por fazer a homenagem, que é parte das celebrações do centenário de nascimento de Britten. No concerto, será tocada uma composição feita em 1942 para a CBS americana, na qual ele falava da contribuição das mulheres na guerra. / EFE