Autor de 'Mutantes' encerra novela em Foz do Iguaçu A novela Caminho do Coração - Mutantes está na última semana e após dez meses de críticas o autor Tiago Santiago analisou atentamente o desempenho dos atores e decidiu trocar 70% do elenco que fará parte da continuação da trama, prevista para estrear em meados de março. De acordo com o autor, que grava o encerramento da trama em Foz do Iguaçu (PR), a novela será nos moldes do sucesso Prova de Amor, ou seja, com menos de ficção e inspirada em Janet Clair. ?A ideia é apostar nas tramas realistas, o povo brasileiro definitivamente não aprova aquilo que é estranho. Alegoria e metáfora não agradam. Eu quero apostar no real para conseguir a liderança. Quem sabe um dia eu poderei ter a honra de ser um Benedito Ruy Barbosa e oferecer para a casa em que estiver trabalhando a oportunidade de fazer remakes.? Enquanto isso não acontece e o autor tem o desafio de finalizar a segunda etapa de Mutantes e pensar em próximos cenários para a sua trama seguinte. ?Apesar de optar por uma trama central de humanos, eu vou manter alguns mutantes da segunda temporada?, diz o autor. Apesar de grande parte do elenco ser formada por humanos, os efeitos visuais e as histórias ficcionais da primeira parte continuam em destaque. ?Eu não posso simplesmente abortar os mutantes, eu continuo com a Bianca (Rinaldi) na história, por exemplo. Com o ficcional conquistamos um público diferente da televisão brasileira, que é o público jovem. Infelizmente, porém, o público de novela das oito ainda é outro e ele não aceita coisas que lembrem cinema e as histórias em quadrinhos?, acredita. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.