Autor de Belíssima busca recorde e lança biografia Hoje é dia do penúltimo capítulo de Belíssima. A habilidade do autor Silvio de Abreu ao compor sua trama policial se repete também nas artimanhas criadas para despistar a imprensa, o público e até os atores, sobre o verdadeiro final criado para sua novela. Hoje, o autor, acompanhado dos atores Tony Ramos, Pedro Paulo Rangel e Vera Holtz, autografam suas biografias na Coleção Aplauso enquanto assistem ao penúltimo capítulo, na Livraria da Travessa, no Rio. O movimento é intenso e inédito no Projac, os estúdios da Globo no Rio. Até amanhã, dia da exibição do último capítulo da novela, ainda haverá gravação de cenas, prática incomum na Rede Globo, que costuma encerrar as gravações dias antes de levar ao ar a cena final. Segundo a assessoria de imprensa da Belíssima, as cenas do capítulo final já vêm sendo gravadas, mas ainda há cenas previstas para amanhã, capítulo que promete ser movimentadíssimo. Belíssima está prestes a bater um recorde na Globo. Na média de audiência, a novela de Silvio de Abreu chega a 54 pontos, rivalizando apenas com Senhora do Destino, cuja média, durante toda a novela foi de 47 pontos. América, a última trama do horário das nove, começou com baixa audiência e terminou nas alturas, com 66 pontos no último capítulo, devido à expectativa frustrada em torno do que deveria ser o primeiro beijo gay da televisão brasileira. Belíssima iniciou a semana com 57 pontos de média em São Paulo. A novela termina nesta sexta-feira, com saldo positivo para a audiência e para a Rede Globo: sem conflitos internos, sem atrasos na entrega de capítulos e sem enrolação. Seqüestro de Sabina será concluído no capítulo final Nesta quinta-feira vai ao ar o seqüestro de Sabina por Bia Falcão, que só será concluído, no capítulo final de sexta-feira. O site de Belíssima antecipa, informando que Vitória vai buscar a filha na mansão de Bia onde encontra André e ambos se dirigem ao aeroporto para tentar impedir que embarquem. "Bia aponta a arma na direção de Vitória e André e dispara, gritando enlouquecida: ?Sabina fica comigo!?. A bala atinge a viúva no peito, para desespero de André, Sabina e Gilberto, que acabara de chegar", diz o texto. Na reta final, três personagens devem morrer, segundo o site Estrelando, mas para manter o suspense alguns atores do elenco foram convocados para a gravação de um enterro, sem saber quem era o morto. Pelo grupo composto por Cemil (Leopoldo Pacheco), Mônica (Camila Pitanga), Júlia (Glória Pires) e Alberto (Alexandre Borges). Enquanto isso... Silvio de Abreu, Tony Ramos, Pedro Paulo Rangel e Vera Holtz, em sessão de autógrafos O lançamento, no Rio, das quatro novas biografias da Coleção Aplauso, O Samba e o Fado (de Pedro Paulo Rangel), No Tempo da Delicadeza (Tony Ramos), O Gosto de Vera (Vera Holtz) e Um Homem de Sorte (Silvio de Abreu) será inusitado. Como nesta quinta à noite vai ao ar o penúltimo capítulo de Belíssima, a Silvio de Abreu, Tony Ramos, Pedro Paulo Rangel e Vera Holtzterá um telão para convidados e protagonistas da festa assistirem aos desenlaces da trama de Silvio, vivida pelos três atores. Além do recente sucesso da Rede Globo, eles têm em comum a carreira entre o teatro, cinema e televisão, com personagens diversificados que entraram para a história nas últimas décadas. Tânia Carvalho, que escreveu os livros de Tony Ramos e Pedro Paulo Rangel, lembra que, em comum, eles têm a seriedade com que encaram sua profissão. "Meu ofício é o entretenimento, em trabalhos engajados ou no puro divertimento. Felizmente, fiz um pouco de tudo", comentou Tony Ramos. Vera e Pedro Paulo gostaram de rever o passado e Silvio de Abreu fez uma ode à televisão, embora tenha vindo do cinema. "Aqui tenho mais liberdade, pois não me prendo a custos. Tenho uma grande rede para realizar o que me vem à cabeça", disse. "Com muito orgulho, considero-me, não um roteirista ou dramaturgo, mas um noveleiro."