Autor de 'Anjos e Demônios' prepara mais um livro Dan Brown, autor de O Código da Vinci e Anjos e Demônios, anunciou que vai dar continuidade às histórias em que o simbologista Robert Langdon é o protagonista. Previsto para ser lançado no dia 15 de setembro nos Estados Unidos e Canadá, o novo romance se chamará O Símbolo Perdido. A tiragem inicial de cinco milhões de exemplares indica que o livro será o próximo candidato a best-seller. No Brasil, a obra será lançada em dezembro pela editora Sextante, com tiragem inicial de 300 mil exemplares. Assim como Código da Vinci e Anjos e Demônios, os direitos da obra já foram comprados pela Sony Pictures e há grandes chances de que novamente seja dirigido por Ron Howard e estrelado por Tom Hanks. O enredo, com receio de surgirem obras parecidas, não foi divulgado pelo autor. Brown também é autor de Ponto de Impacto e Fortaleza Digital. As informações são do Jornal da Tarde.