Autor cubano Reinaldo Montero debate obra em SP Reinaldo Montero é o autor da peça Liz, em cartaz no Sesc da Av. Paulista, em São Paulo, em montagem do grupo brasileiro Os Satyros. Cubano, de 56 anos, Montero é poeta, escritor, roteirista e dramaturgo premiado na ilha de Fidel, onde vive. Hoje, a partir das 19h30, ele estará no Instituto Cervantes para participar de um debate com o crítico Sebastião Milaré, após a leitura dramática de sua peça Fausto realizada pela Companhia Os Exquisitos. Nesse texto, ele transporta o mito do homem que vende sua alma ao Diabo para Cuba. O Instituto Cervantes fica na Av. Paulista, 2.439, tel. (011) 3897-9609. A participação é gratuita. Retirar senhas 1 hora antes no local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.