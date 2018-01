Autópsia indica que Alexander McQueen se enforcou

A polícia britânica afirmou nesta quarta-feira que o estilista britânico Alexander McQueen morreu em decorrência de enforcamento e que sua morte foi suicídio. As afirmações foram feitas após a conclusão da autópsia do estilista de 40 anos, encontrado morto em sua casa semana passada, na zona oeste de Londres, às vésperas do enterro da mãe.

Segundo o detetive Paul Armstrong, o corpo foi achado pela irmã da vítima, Janet McQueen. Uma carta escrita por McQueen foi encontrada no local, afirmou Armstrong, que não deu detalhes do conteúdo da nota. De acordo com o detetive, não há circunstâncias suspeitas no caso.

McQueen morreu dias antes do início da Semana de Moda de Londres, que começa no próximo dia 19.

Em uma mensagem em sua página no Twitter, datada de 3 de fevereiro, McQueen havia comunicado aos seus seguidores que sua mãe havia falecido. Dias depois, enviou novo texto contando que estava passando por uma "semana terrível", mas que os amigos eram "ótimos" e que ele estava conseguindo se recuperar.

Gênio moderno

Filho de um motorista de táxi, McQueen cresceu na zona leste de Londres, em uma das áreas mais pobres da capital britânica. Caçula de seis irmãos, o estilista abandonou a escola aos 16 anos para virar aprendiz em uma grife britânica.

Sua carreira deslanchou em 1992, quando uma coleção sua foi comprada por 5 mil libras pela estilista Isabella Blow, que se tornaria sua mentora e grande incentivadora.

Há três anos, Isabella, que se tornou também uma das amigas mais próximas de McQueen, cometeu suicídio em sua casa de campo no condado de Gloucestershire.

Em 1996, McQueen, que ficou conhecido como "o hooligan da moda inglesa", foi nomeado o principal estilista da famosa casa de alta costura francesa Givenchy. Nesse mesmo ano, seria eleito pela primeira vez como o estilista britânico do ano.

A editora da revista Vogue britânica classificou McQueen como um "gênio dos tempos modernos".

"Lee McQueen influenciou uma geração inteira de designers. Sua imaginação brilhante não conhecia limites enquanto ele produzia coleção após coleção de designs extraordinários", completou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.