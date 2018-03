Autópsia diz que Patrick Farrow se matou com tiro na cabeça

A autópsia do corpo de Patrick Farrow nesta quinta-feira, 18, revelou que o irmão da atriz americana Mia Farrow se suicidou com um tiro na cabeça. O corpo do escultor foi encontrado na última terça-feira em sua galeria de arte em Castleton, no estado de Vermont.

Inicialmente foi informado que o corpo tinha sido encontrado em "circunstâncias estranhas", embora também tenha se pensado de imediato que não houve crime.

Segundo informou nesta quinta o legista Steven Shapiro, Farrow se matou com um tiro na cabeça. "Essa conclusão se ajusta à evidência descoberta dentro da investigação", explicou. O corpo de Farrow foi achado por sua mulher, que ligou para os serviços de emergência ao ver que ele não respondia.

Para Mia Farrow, atriz que ganhou fama com o filme "O bebê de Rosemary", foi a terceira tragédia familiar em pouco mais de um ano. Sua filha Lark Previn, de 35 anos, morreu no Natal passado de aids e em maio de 2008, seu sobrinho Jason Dene, um sargento do Exército americano, morreu em um incidente no Iraque.

Patrick Farrow era um escultor que tinha aberto a galeria em sociedade com sua mulher há mais de três décadas para vender joias e obras de arte.