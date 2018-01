Autópsia de Anna Nicole Smith sai semana que vem Os esperados resultados da autópsia da controvertida ex-modelo americana Anna Nicole Smith, falecida no mês passado na Flórida, serão divulgados na próxima segunda-feira, 26, indicou hoje o Escritório do Médico Legista do condado de Broward. O escritório legista, no norte de Miami, informou hoje que divulgará os achados em entrevista coletiva na qual participará o chefe da Polícia de Seminole, Charlie Tiger. O médico legista Joshua Perper adiou no dia 8 de março o relatório que revelaria como morreu Smith, de 39 anos, após argumentar que a polícia de Seminole descobriu novas provas no caso. Nessa ocasião, Gary Bitner, porta-voz da polícia, assegurou que se tratava de "apenas uma evidência adicional que veio à luz durante o curso da investigação". Desde que Nicole faleceu, seu corpo foi disputado pelo seu último companheiro, Howard K. Stern, a mãe da modelo, Virgie Arthur, e o fotógrafo Larry Birkhead, que assegura ser o pai da filha de seis meses da ex-modelo. Enterro polêmico A batalha pelo corpo aconteceu porque Stern desejava sepultá-lo nas Bahamas, Birkhead queria mostras de DNA e a mãe, enterrá-lo no Texas, Estado onde nasceu Nicole. Após uma decisão judicial, o cadáver foi sepultado nas Bahamas, ilha onde também está enterrado Daniel, o filho de 20 anos da ex-modelo que morreu em setembro do ano passado. Depois da batalha judicial pelos restos da ex-coelhinha da Playboy, agora a paternidade de Dannielynn está em disputa. A menina, sua filha de cinco meses, poderia herdar mais de US$ 80 milhões da fortuna de US$ 1,6 bilhão do esposo falecido de Nicole, o magnata texano do petróleo J. Howard Marshall II. Um juiz das Bahamas ordenou na terça-feira, 27, que seja realizado um teste de DNA na menor para estabelecer quem é seu pai.