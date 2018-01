Autópsia confirma que Jackson tinha vitiligo e usava peruca O relatório completo da autópsia realizada no corpo de Michael Jackson foi divulgado após o indiciamento do médico pessoal do cantor, na segunda-feira, por homicídio culposo. Seguem alguns destaques novos ou que chamam a atenção do relatório feito pelo instituto médico legal de Los Angeles sobre a morte de Jackson, em 25 de junho de 2009.