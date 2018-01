Autêntica amplia coleção 'Filô' com Lukács, Agamben e outros A editora mineira Autêntica quer ampliar ainda mais seu catálogo de filosofia, que já conta com obras de autores clássicos e contemporâneos, e lança uma série de livros neste ano pela coleção Filô. Um dos destaques é a chegada da obra do marxista húngaro György Lukács (1885-1971), que terá A Alma e as Formas editado aqui por ela. De George Bataille (1897-1962), a editora planeja publicar A Experiência Interior, Sobre Nietzsche: Vontade de Chance e A Teoria da Religião. Já do italiano Giorgio Agamben (foto), o filósofo do momento, serão lançados cinco livros: A Potência do Pensamento, Bartleby ou a Fórmula da Criação, Meios Sem Fim, Nudez e O Tempo Que Resta. Está prevista ainda a publicação de Deus: Inversões do Apocalipse, de Žižek e Boris Gunjevic, e de Se Parmênides, de Bárbara Cassin.