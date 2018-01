Australianas afirmam ser 'garota misteriosa' de Daniel Radcliffe A busca do ator Daniel Radcliffe por uma garota misteriosa que ele conheceu em uma festa na Austrália tomou um caminho digno de seu personagem "Harry Potter". Duas jovens australianas se apresentaram, dizendo ser a beldade desconhecida que enfeitiçou o jovem ator em uma festa após uma cerimônia de premiações na Austrália. Mas as esperanças de um encontro entre Radcliffe e a garota caíram por terra como um passe de mágica. Representantes do ator disseram que suas declarações sobre ter ficado fascinado por uma garota que o olhou fixamente a noite inteira não passaram de brincadeira. "Ele (Radcliffe) falou de brincadeira, mas, infelizmente, suas palavras foram infladas de maneira desproporcional", teria dito a representante do ator em Londres, Vanessa Davies, ao jornal nova-iorquino Daily News. Desde que Daniel Radcliffe, 18 anos, disse a um entrevistador que ficou fascinado por uma garota que conheceu numa festa, mas que não conseguiu pegar seu nome ou telefone, jornais australianos vêm procurando a garota misteriosa. O Daily Telegraph, de Sydney, disse que encontrou duas mulheres que estiveram na festa com Radcliffe e que ambas afirmaram ser aquela que chamou a atenção de Radcliffe. Mas as duas -- Cassi Mackay e Savannah Blount, ambas de 23 anos -- disseram já ter namorados. Ambas descreveram o ator como bonito, "charmoso e educadíssimo".