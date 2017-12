Austrália entra na mira da TV brasileira

Temido, mas nem tanto. Fábio Porchat dá o ar da graça em um episódio da nova temporada do Vai Que Cola, que estreia dia 1º, no Multishow. Entra em cena como Toninho Tubarão, agiota do Méier que vai à Pensão da Dona Jô (Catarina Abdala) para acertar dívidas com os hóspedes.

Maior grife do Gloob, a série Detetives do Prédio Azul entra em sua 6.ª temporada no dia 18, às 18h30. No mesmo dia, às 19h30, estreia a 3.ª temporada do Tem Criança na Cozinha.

Concurso de Miss na Redevida? Sim. Neste sábado, pela primeira vez o canal promete transmitir ao vivo uma competição do gênero, às 19 h. Será a final do Miss Mundo Brasil, no Costão de Santinho, que elege a representante do País no Miss Mundo.

O segmento infantil, com Discovery Kids e Cartoon Network no topo, abocanharam sozinhos - e não juntamente com os canais de esporte, como aqui foi dito ontem - 15% da audiência do universo de assinantes de TV no Brasil em julho.

Já a turma do esporte, com SporTV no topo, teve 10% de participação na audiência dos assinantes de TV em julho, mês de Copa do Mundo. Os dados são da mostra de TV paga do Ibope.

A morte de Ariano Suassuna inspira a chegada de O Auto da Compadecida, na versão original para a TV, ao NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, no menu da Globo. Sai a R$ 12,90.

Lilia Cabral vem alcançando êxito como a antipática Maria Marta na novela Império. Em enquete realizada pela globo.com, 75% dos internautas torcem pelo final feliz entre o marido dela, José Alfredo (Alexandre Nero) e a ninfeta Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa).

Syang vira Axl Rose no novo reality show do SBT, Esse Artista Sou Eu. Será um retorno à tela do SBT, onde ela ganhou fama durante a finada Casa dos Artistas.De Paulo Markun e Sérgio Roizenblit, Habitar, exibida pela Sesc TV, levou o prêmio Tal (Televisão da América Latina) como melhor série de TV, em Montevidéu. O programa agora está na mira de TVs da Colômbia e Venezuela.