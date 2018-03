Austrália abre inquérito sobre trote em enfermeira da realeza

Jacintha Saldanha, de 46 anos, foi encontrada enforcada, informou a polícia aos legistas, em Londres, dias depois de ter recebido o telefonema e passar a ligação para uma colega, que divulgou detalhes do tratamento que estava sendo dado à mulher de William, Kate, que sofre de enjoos matinais agudos.

O trote pregado por DJs da estação de rádio 2Day FM, de Sydney, foi manchete na mídia de todo o mundo, como também a morte de Jacintha, que era casada e tinha dois filhos. Seu corpo foi encontrado no alojamento do hospital perto do Hospiral King Edward VII, na sexta-feira.

O inspetor-chefe James Harman disse à legista encarregada de averiguar as causas de mortes que a enfermeira, nascida na Índia, foi encontrada pendurado por um lenço. Três mensagens foram achadas no local.

"Havia também algumas lesões no pulso", disse a legista Fiona Wilcox a uma pequena corte lotada de jornalistas. A família Saldanha não compareceu ao local.

Em um breve comunicado, o Australian Communications and Media Authority disse ter aberto um inquérito formal para ver se a 2Day FM violou suas condições de licença e os códigos de atuação das rádios comerciais.

As normas estabelecem que uma estação de rádio não deve transmitir as palavras de uma pessoa identificável, a menos que a pessoa tenha dado permissão para a transmissão. A estação alega que tentou entrar em contato com o hospital várias vezes antes de colocar o trote no ar.

A autoridade pode impor novas condições de licença, se constatar uma irregularidade. Em casos extremos, pode suspender ou cancelar uma licença de radiodifusão.

A Southern Cross Austereo, controladora da 2Day FM, pediu desculpas pelo trote. A emissora anunciou na terça-feira que vai doar sua receita de publicidade até o final do ano para um fundo da família Saldanha, com uma contribuição mínima de 525 mil dólares.

Southern Cross e os dois apresentadores que passaram o trote, Mel Greig e Michael Christian, vêm enfrentando uma avalanche de críticas.

Greig e Christian foram suspensos e o programa deles foi tirado do ar. Eles apareceram na televisão australiana para dizer que a morte de Jacintha os tinha deixado abalados.

O hospital diz que a enfermeira não havia sido criticada ou punida por responder à chamada, mas representantes da família estão pedindo um inquérito para apurar o caso.