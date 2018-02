Austin Peralta morre aos 22 anos O pianista norte-americano Austin Peralta morreu na madrugada de ontem, de acordo com a gravadora do artista, Brainfeeder. A causa da morte ainda não foi divulgada. Filho do skatista Stacy Peralta, o músico ficou consagrado por unir o métier virtuosístico do jazz moderno, composto por arranjos em trios e quartetos, com improvisos ligeiros. Peralta, que se apresentou em setembro de 2012 no Brasil, era afilhado artístico do dono da Brainfeeder, Flying Lotus - parceiro de Thom Yorke, do Radiohead -, com quem estava trabalhando no álbum Until The Quiet Comes. Pelo selo, ele lançou seu terceiro e último LP, Endless Planets.