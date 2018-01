Ausente, Polanski domina festival de Berlim

O interesse pelo diretor de 76 anos cresceu consideravelmente desde setembro, quando ele foi preso na Suíça, para ser submetido a um processo de extradição para os EUA, onde será sentenciado por ter mantido relações sexuais com uma menina de 13 anos em 1977.

Polanski, premiado por obras como "Chinatown" e "O Bebê de Rosemary", não deve aparecer na sexta-feira no tapete vermelho da estreia do seu filme, nem enviará qualquer mensagem por vídeo, segundo a organização.

Mesmo assim, "The Ghost Writer" promete ser o filme mais comentado entre centenas de títulos das mostras competitivas e não-competitivas na 60a edição do festival de Berlim.

Polanski teria concluído na prisão a montagem do filme, baseado em um romance de Robert Harris. Pierce Brosman vive um primeiro-ministro britânico fictício, mas aparentemente calcado em Tony Blair.

Ewan McGregor é o "ghost writer" (escritor anônimo) do título, encarregado de redigir as memórias do ex-premiê, mas que tropeça em uma conspiração global.

A notoriedade de Polanski e o caráter político do filme devem ampliar o prestígio do festival de Berlim, que nos últimos anos luta para manter sua relevância diante de eventos como o de Cannes e Toronto.

Outro trunfo da organização será "Ilha do Medo", drama de Martin Scorsese ambientado na Guerra Fria, exibido fora de competição.

Em "Ilha do Medo", baseado em um romance de Dennis Lehane, Leonardo di Caprio interpreta um oficial de Justiça dos EUA encarregado de investigar a desaparição de um homicida de um hospital psiquiátrico de segurança máxima.

Outros destaques do festival são "Howl", sobre o processo judicial, em 1957, de um editor que publicou um poema homônimo de Allen Ginsberg e foi acusado de distribuir "material obsceno".

Ben Stiller aparece em "Greenberg", e o cineasta britânico Michael Winterbottom chega com "The Killer Inside Me", com Jessica Alba e Kate Hudson, que recebeu críticas no festival de Sundance por causa da sua violência explícita.

(Reportagem de Mike Collett-White e Erik Kirschbaum)