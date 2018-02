Aulas do MIT na TV? Só de madrugada Quem disse que televisão não educa? Até educa, mas haja boa vontade. O canal Futura programou para as 3 h da madrugada a exibição de um material inédito e precioso para o alcance de milhões de brasileiros. São 32 vídeos de aulas da renomada instituição norte-americana Massachusetts Institute of Technology (MIT). O programa vai ao ar às terças, quintas e sábados, nesse horário periférico, para dizer o mínimo. São aulas do projeto Blossoms (Blended Learning Open Source Science or Math Studies), voltadas ao ensino médio, que relacionam conhecimentos abstratos do universo da matemática, química, física, biologia e engenharia com o mundo real. Tudo legendado.