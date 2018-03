Afinal, por que a bossa nova se tornou um fenômeno também fora do Brasil? A resposta será dada por um especialista japonês, o escritor e pesquisador de música brasileira Hidenori Sakao, durante palestra e exibição do vídeo Bossa Nova in Japan, amanhã, às 19h30, no Espaço Cultura Fundação Japão. A entrada é gratuita e os interessados devem se inscrever pelo e-mail info@fjsp.org.br. Ou pelo telefone (11) 3141-0843.