AULA COM TEATRO DE NARRADORES O diretor José Fernando de Azevedo, do grupo Teatro de Narradores, ministra hoje, às 20 horas, no Centro Cultural Banco do Brasil, aula sobre preparação de elenco na criação de um espetáculo. A atividade, aberta ao público, faz parte do projeto Dramaturgias Urgentes do CCBB (Rua Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651).