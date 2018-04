Auditório Ibirapuera promove roda de choro em SP Vai ter muito choro nos palcos do Auditório Ibirapuera neste final de semana, em São Paulo. Nada de algum espetáculo dramático, não. Trata-se de uma roda da mais alta qualidade com músicos que irão desfilar sua experiência pelo gênero do samba. Surgido na Virada Cultural, o Auditório atende os pedidos e recebe em seu palco os músicos Danilo Britto, Luizinho 7 Cordas, Alessandro Penezzi, Léo Rodrigues, Alexandre Ribeiro, Milton Mori e convidados. O público poderá interagir com os instrumentistas, que se mesclam entre veteranos e jovens músicos. Entre as boas revelações, Danilo Brito, de 24 anos, Léo Rodrigues e Alexandre Ribeiro, de 26 anos. Na ala dos instrumentistas com experiência de sobra, Luizinho 7 Cordas e Milton Mori refinam o projeto ?Roda de Choro?. Os convidados das apresentações não ficam por menos, a exemplo dos renomados Laércio de Freitas, Toninho Ferragutti, Carlos Malta e Ricardo Herz. Juntos, de hoje até domingo, os instrumentistas devem dividir um repertório que promete surpreender. O set list não foi divulgado, mas quem for pode esperar muita afinidade e animação, com muitos chorinhos consagrados da música brasileira. Roda de Choro. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2 do Pq. do Ibirapuera. Sexta, às 21h, sábado e domingo, às 20h30. Ingressos: R$ 30,00. Informações: (11) 5908-4299.