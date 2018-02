Auditório Ibirapuera apresenta 'Cantata de Anne Frank'

Em 1958, treze anos depois de sua morte, seu pai, o sobrevivente Otto Frank, adaptou o "Diário de Anne Frank" para se tornar o livreto de uma cantata que seria composta pelo italiano Leopoldo Gamberini. A obra de aproximadamente 350 páginas foi reduzida para a criação de uma obra que permanecia inédita até hoje, quando mais este silêncio de Anne Frank será quebrado. A partir das 21h, a "Cantata de Anne Frank" será apresentada no Auditório do Ibirapuera, com entrada franca, a convite do Instituto Vladimir Herzog para lembrar os 75 anos de nascimento do jornalista, morto em 1975 depois de ser torturado pela ditadura. Os concertos se repetem no sábado, também às 21h, e domingo, às 19h.

O maestro brasileiro Martinho Lutero Galati terá em suas mãos uma formação de 180 músicos, entre eles 110 cantores do Coro Luther King, a Orquestra Sinfônica de Campinas e talentos individuais de procedências relevantes ao tema Direitos Humanos, como a soprano Olga Sober, de Sarajevo, e a violoncelista japonesa Yuriko Mikami. A bailarina Clarisse Abujamra irá interpretar uma coreografia de Décio Otero, engajado mentor do Ballet Stagium ao lado de Marika Gidali. Galati esteve com o próprio compositor Gamberini discutindo a execução de sua obra até abril, quando o músico morreu, aos 90 anos, sem ver o resultado final da montagem. Otto Frank faleceu em 1980. "A obra de Anne trata das piores atrocidades da humanidade justamente em uma fase em que se dão as mais belas descobertas da vida. Esse encontro contraditório é fascinante", diz o maestro.

A cantata de uma hora e quinze minutos foi construída sobre três personagens a representar a curta vida de Anne Frank: a criança será mostrada pelo violoncelo de Yuriko, a adolescente estará na voz da soprano Olga Sober e a mulher madura que não teve tempo de existir será representada pela bailarina Clarisse Abujamra. "É uma cantata tão atual como é atual a dignidade humana. Está ligada diretamente às questões do Holocausto, mas pode ser vista também na morte injusta de Vladimir Herzog", diz Galati. Ou, na doçura das palavras de Anne: "Nem tudo está perdido quando ainda é possível amar." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CANTATA ANNE FRANK

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Auditório Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, Parque Ibirapuera). Tel. (011) 3629-1075. Sexta e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis.