Audiobook de livro proibido de Roberto cria quiproquó

Banido das livrarias por decisão judicial há três anos, o livro "Roberto Carlos em Detalhes" voltou à pauta do dia. Há dias, o site RapidShare está disponibilizando para quem quiser baixar, de graça, o audiobook da obra, compactado em quatro partes.

O retorno do livro, sob novo formato, provocou a ameaça de nova ação jurídica. "A gente está fazendo uma pesquisa para tentar buscar os responsáveis pelo site. É muito difícil, mas, se for possível, vamos responsabilizá-los por ilícito civil e criminal", disse ao Grupo Estado o advogado de Roberto Carlos, Marco Antônio Campos.

O autor do livro, Paulo Cesar Araujo, disse acreditar que não há ilegalidade na veiculação do audiobook com o conteúdo do livro, porque a decisão que tirou a obra de circulação dizia respeito exclusivamente à publicação.

"São coisas distintas: teatro, cinema, literatura, televisão, rádio. É outra mídia", afirmou Araujo. "Não acredito que vão fazer nada a respeito, só estão ameaçando", ponderou. Ele se disse contente, por um lado, pela veiculação do audiobook ("Porque minha obra está viva"), mas também frustrado.

"Estão fazendo o que querem com meu livro. Uma editora portuguesa vende o livro há anos. O único cara que não pode fazer nada com ele sou eu", lamentou.

Araujo aguarda decisão do STJ a respeito de um recurso seu. O recurso está fundamentado em opinião de um desembargador carioca que votou pela desinterdição do livro no ano passado. O voto do desembargador se baseava numa falha jurídica - o juiz que decidiu pela proibição, em São Paulo, não homologou a decisão.

Roberto Carlos obteve nova decisão favorável, há alguns dias, em ação que move contra a EMI, companhia discográfica que detém os direitos de seus discos antigos pela CBS. A editora da EMI mantém direitos sobre mais de 30 contratos do artista. Se corroborada, a decisão faz com que as músicas voltem a ser de posse exclusiva dele.

O cantor fará shows em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, nos dias 21, 22, 25, 26, 28 e 29 de agosto e também 1º e 2 de setembro. No sábado, às 8h, houve um assalto à bilheteria do ginásio, e 3,5 mil ingressos foram furtados. A produção do show recomenda que ninguém compre entradas fora dos postos autorizados.