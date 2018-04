Audiência sobre morte de Jackson atrai poucos fãs

O avião foi um dos poucos elementos que puderam evocar o espetáculo visto em 2005 diante do tribunal onde Jackson foi julgado e inocentado por acusações de pedofilia. Na época, centenas de fãs de todo o mundo se aglomeravam diariamente perto da corte, e chegaram a ver seu ídolo dançando em cima de um veículo, um dia depois de uma audiência.

No caso do processo contra o médico Conrad Murray, a falta de entusiasmo dos fãs leva alguns a se perguntarem se o entusiasmo pelo "Rei do Pop" está se esvaindo, 18 meses após sua morte, por causa de uma overdose de medicamentos. Observadores da cultura pop dizem, porém, que não é bem assim.

"Não é que os fãs de Michael Jackson não o amem mais, é que não se sentem compelidos a... aparecerem por causa disso, porque já tomaram uma posição a respeito (das acusações contra o médico)", disse Cooper Lawrence, autor do livro "The Cult of Celebrity".

(Por Alex Dobuzinskis)