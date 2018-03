Audiência na estreia de 'Paraíso' reanima Globo A direção da Globo respirou aliviada com a estreia anteontem de Paraíso, novela de Benedito Ruy Barbosa. Com roteiro e direção competentes, o primeiro capítulo rendeu 25 pontos de audiência e 47% de share, ibope no universo de aparelhos ligados. Foi mais que o último capítulo de Negócio da China (23 pontos), que fechou sua média total em 20,3 pontos, a mais baixa na história do horário, e 38,4% de share, patamar bem inferior aos 50% que a Globo almeja.