Audiência do 'JN' caiu 24% desde 2010

A casa caiu. José Alfredo (Alexandre Nero) chega ao apartamento de Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa) e dá de cara com a família que ela tentava esconder: Magnólia (Zezé Polessa), Severo (Tato Gabus Mendes) e Robertão (Romulo Neto). A partir de hoje, em Império.

Camões. A Globo promove festa em Portugal, hoje, para celebrar sua mais nova coprodução com a SIC, emissora lusa, que põe no ar dia 15 a novela Mar Salgado. O evento será em Setúbal, a 40 km de Lisboa, onde grande parte da produção foi rodada.

Camões 2. A nova parceria da Globo com a SIC envolve o ator Ricardo Pereira, primeiro português a treinar a neutralização do sotaque para viver personagens brasileiros na Globo.

Camões 3.Mar Salgado é a terceira coprodução da Globo com a SIC, canal do qual a família Marinho chegou a ser sócia no passado. As duas já fizeram juntas Laços de Sangue, vencedora do Emmy de novelas em 2011, e um remake luso de Dancin'Days.

Tropicaliente, Despedida de Solteiro e Lua Cheia de Amor são candidatas a substituir História de Amor no canal Viva. A votação será aberta ao público pelo site do canal, a partir de segunda-feira.

Vai tarde. A Netflix anuncia a renovação da série Hemlock Grove para uma terceira e última temporada. É a primeira produção original da grife a ter seu fim decretado.

Rancho fundo. Filhos de Chitãozinho e Leonardo, respectivamente, Aline Lima e Pedro Leonardo percorreram a rota de 300 cidades cobertas pela EPTV para a série Rota 35, que celebra 35 anos da rede retransmissora da Globo no interior paulista e sul mineiro.

Rancho fundo 2. Rota 35 vai ao ar dentro do Caminhos da Roça (sábados, às 8h30), pelas emissoras da EPTV. A região abrange Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto e Varginha. A dupla fez mais de 2 mil quilômetros em 17 dias.

Master Chef Brasil ganha reprise de melhores momentos amanhã, às 16h45, pela Band. A direção da casa aposta no potencial do reality show para atrair ainda mais público para as noites de terça.