Audiência de 'Caminho das Índias' diminui em Portugal Depois de uma estreia de sucesso em fevereiro, a audiência da novela Caminho das Índias em Portugal já assusta a TV lusitana SIC. Assim que entrou no ar, no dia 16 de fevereiro, a trama registrou share de 24% (participação no total de TVs ligadas) e audiência de 8%. De lá para cá, os índices da saga de Glória Perez - muito famosa em Portugal por causa de O Clone - vêm caindo gradativamente.