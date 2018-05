Audições para a Família Addams A produtora Time for Fun anunciou que vai realizar audições para interessados em fazer parte do elenco da próxima comédia musical no Brasil, A Família Addams. As audições vão ocorrer entre 4 e 9 de julho, em São Paulo. Os interessados em fazer parte do elenco devem enviar currículo e foto atual de corpo inteiro para familiaaddams@t4f.com.br até 24 de junho. Podem se inscrever homens (atores/cantores/bailarinos) entre 20 e 50 anos e mulheres (atrizes/cantoras/bailarinas) entre 18 e 70 anos. Também haverá audições para meninos, com idade entre 11 e 14 anos. O musical deve estrear no Teatro Abril no primeiro semestre de 2012.