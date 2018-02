Audálio Dantas e Maureen Bisilliat lançam livros em SP Autor e personagem de sua obra, o jornalista Audálio Dantas lança o livro "As Duas Guerras de Vlado Herzog", sobre a história do jornalista, que fugiu da perseguição aos judeus na Iugoslávia durante a 2.ª Guerra e morreu torturado em 1975 nas instalações do DOI-Codi. Lançamento terça-feira, às 19 h no Sindicato dos Jornalistas, na Rua Rego Freitas, 530, sobreloja, tel. 3217- 6299. Na Livraria Cultura, a fotógrafa Maureen Bisilliat lança livro homônimo, com 50 obras de sua trajetória. As imagens, entre conhecidas e inéditas, são publicadas como foram encontradas: dobradas, amassadas ou manchadas. Na Avenida Paulista, 2.073, às 19 h, tel. 3170-4033. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.