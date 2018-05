Atuação salva filme baseado em receitas antigas

O problema, e não se trata bem de um problema - pelo menos do ponto de vista da indústria do cinema -, é que Carrey é muito bom no que faz. Você pode preferi-lo como ator dramático, em obras de grandes diretores, mas o palhaço que adora as caretas e sabe fazer chorar, domina como poucos as diversas formas de provocar o riso. Pantomimas, máscaras, piadas verbais e visuais. Vale tudo.

Mas a melhor ideia de Os Pinguins do Papai, Carrey, mesmo tendo colaborado no roteiro, admitiu que foi do diretor Mark Waters. A referência a Charles Chaplin e seu imortal personagem Carlitos é um regalo. O cinema do século 21 ainda tem lições a aprender com os velhos mestres.

O curioso é que, na estreia, Waters seduziu os críticos, mas não o público. Seu primeiro filme, que já era uma comédia, usava humor negro para falar de incesto. A Casa do Sim virou cult. Waters poderia ter seguido nessa via virulenta. Vendeu a alma ao cinemão? Sem dúvida. Podem lhe atirar quantas pedras quiserem mas, por via das dúvidas, não vejam papai Carrey para não cair em tentação.