Atrizes de 'Babilônia' lideram ranking, ao lado de Paolla Oliveira

Os dados mais recentes do Celebrity DBI (levantamento do Ibope Repucom que avalia a cotação de personalidades) mostram que Glória Pires lidera o ranking de atrizes de maior apelo do momento, seguida por Fernanda Montenegro e Adriana Esteves, ambas no elenco do mesmo folhetim das 9. Em quarto lugar, com nota 80,45, aparece Paolla Oliveira, que teve seu nome incluído nas pesquisas do Ibope Repucom só agora, após a série Felizes Para Sempre? e a estreia como garota-propaganda da Fiat em uma grande campanha.

O DBI permite analisar a percepção da população por sexo, classe e idade. Quando o instituto analisa o quesito "Apelo" somente entre as mulheres, o porcentual de Paolla é 76,81%. Já entre os homens, sua nota sobe para 84%. Nos parâmetros de nota, a atriz alcança seu melhor resultado entre os jovens de 25 e 34 anos: 81,25. Quando os entrevistados respondem sobre "mulheres da TV", e não apenas atrizes, Paolla fica em 2º lugar em Influência, com nota 80,64, e Recomendação, com nota 81,56.