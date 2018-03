Atrizes de 'Amigas do Peito' falam sobre o uso de sutiã Escondido debaixo das roupas, o sutiã é tão importante quanto qualquer acessório vistoso. Pelo menos é o que pregam Molly Hopkins e Cynthia Richards, protagonistas do reality Amigas do Peito, cuja primeira temporada chega ao fim no domingo, 11, às 23 h, no canal pago Bio. "É universal como um sorriso. Toda mulher precisa de um. Ele muda a sua postura e faz você se sentir melhor. Quando você entra num lugar, todo mundo repara no seus peitos", diz Cynthia.