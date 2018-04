Atriz Zsa Zsa Gabor aguarda decisão sobre amputação de perna

Gabor, que teria 93 anos, está recebendo antibióticos e uma decisão sobre a amputação provavelmente levará "dois ou três dias", afirmou Prince Frederic von Anhalt.

"Nós não sabemos. O antibiótico tem que começar a fazer efeito", disse von Ahhalt, o nono marido de Gabor, a jornalistas.

A atriz nascida na Hungria está doente desde julho, quando quebrou o quadril e foi hospitalizada mais tarde com coágulos de sangue. Ela recebeu a extrema-unção em agosto e foi levada para casa.

O marido disse que sua perna direita infeccionou e inchou, ficando gangrenosa. Ela foi levada de volta ao hospital no domingo depois de insistir em passar a véspera do Ano-Novo em casa para sua tradicional celebração com champagne e caviar.

O porta-voz de Gabor disse que a atriz está de cama nos últimos meses. John Blanchette afirmou que a amputação pode trazer complicações por causa de sua idade, mas uma operação bem-sucedida poderá lhe dar mais alguns anos de vida.

Gabor é mais conhecida por seus papéis em filmes dos anos 1950, como "Moulin Rouge" e "Lili".

(Reportagem de Jill Serjeant e Dean Goodman)