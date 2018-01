Atriz Sean Young se interna para tratar do alcoolismo A atriz Sean Young, famosa na década de 1980 por filmes como "Blade Runner" e "Sem Saída", internou-se numa clínica de reabilitação para alcoólatras, depois de protagonizar no fim de semana um incidente na cerimônia dos prêmios da liga dos diretores da América. Young "se internou voluntariamente num centro de reabilitação para tratamento relativo ao alcoolismo. Entende-se que Young lutou contra a doença por muitos anos", disse a agência de divulgação da atriz em nota divulgada na terça-feira, sem entrar em detalhes. No sábado, Young, na platéia da festa da liga dos diretores, importunou Julian Schnabel, que havia subido ao palco para receber o prêmio de melhor diretor por "O Escafandro e a Borboleta". Schnabel chegou a hesitar, e Young mandou que ele continuasse. O diretor então olhou para a platéia e sugeriu à atriz que fosse "tomar outro coquetel". Young, de 48 anos, foi retirada da cerimônia. A atriz participou de vários filmes desde que chegou ao auge da fama, e nos últimos tempos fez participação em séries de TV como "CSI" e "One Tree Hill". (Reportagem de Bob Tourtellotte)