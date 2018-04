Atriz Nicole Richie fica presa por 1h30 em Los Angeles

A atriz Nicole Richie passou quase 1h30 em uma prisão de Los Angeles após ser condenada por dirigir sob a influência de drogas. Grávida de cinco meses, a patricinha, conhecida por contracenar com Paris Hilton no reality The simple life, deveria cumprir pelo menos 90 horas na prisão. Filha do cantor Lionel Richie, Nicole foi libertada quase 90 minutos depois de dar entrada na cadeia por conta da superlotação. "Nicole Richie entrou na prisão de Lynwood (em Los Angeles) às 15h15 (19h15 de Brasília) e foi libertada às 16h37 (20h37 de Brasília)", devido a uma determinação do gabinete do xerife de não manter nas celas mulheres sentenciadas a 30 dias ou menos, explicou o oficial do xerife, Johnny ohn. Nicole, de 25 anos, foi sentenciada em 27 de julho a passar 96 horas presa, a pagar uma fiança de US$ 2 mil e a três anos de liberdade condicional, após policiais rodoviários da Califórnia encontrarem, em dezembro, o carro da atriz estacionado na contramão em uma estrada. No dia, ela estava drogada e com a carteira de motorista vencida.