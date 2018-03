Atriz Natasha Richardson se fere gravemente em acidente de esqui

Os jornais The New York Post, New York Daily News e o Evening Standard, de Londres, disseram que Richardson, de 45 anos, sofreu uma grave lesão no cérebro. O The Post e o Daily News informaram que a atriz estava sendo transferida para Nova York.

A atriz estava esquiando no resort Mont Tremblant, a 120 km ao norte de Montreal, quando se acidentou na segunda-feira durante uma aula de esqui particular. O resort disse que ela aparentava estar em boas condições após a queda mas depois se sentiu indisposta. Ela foi, primeiramente, levada ao Hospital du Sacre-Coeur, em Montreal.

A rede de televisão CBC disse que Richardson saiu do Canadá na tarde desta terça-feira em uma aeronave particular, acompanhada por uma equipe médica.

Seus agentes britânico e norte-americano se negaram a comentar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Richardson foi internada no Hopital du Sacre-Coeur, em Montreal. Uma porta-voz do hospital disse que um agente da família havia dito que Richardson havia deixado o país. Ela disse não saber as condições da atriz.

A atriz, membro da dinastia Redgrave British de atores, conquistou um prêmio Tony em 1998 por sua performance no musical "Cabaret". Ela se casou com Neeson em julho de 1994 e tem dois filhos.

(Reportagem de David Ljunggren)