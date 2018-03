Atriz Natasha Richardson morre em Nova York

A atriz britânica Natasha Richardson morreu na noite desta quarta-feira em decorrência de ferimentos causados por um acidente de esqui, informou o porta-voz de seu marido, o ator irlandês Liam Neeson.

Natasha, que tinha 45 anos de idade e era filha da atriz Vanessa Redgrave, sofreu um acidente na última segunda-feira em uma pista de esqui para iniciantes, no resort de Mont Tremblant, no Canadá.

Logo após incidente, ela não apresentou sinais de ferimentos. Cerca de uma hora depois, no entanto, ela começou a se sentir mal e foi levada para um hospital nas proximidades, onde foi constatado que ela tinha ferimentos graves.

Na terça-feira, ela foi transferida para o hospital Lenox Hill, em Nova York, nos Estados Unidos, onde faleceu.

"Liam Neeson, seus filhos e toda a família estão chocados e abatidos com a trágica morte de sua amada Natasha", diz um comunicado divulgado logo após a morte da atriz, por volta de 21h (horário de Brasília).

"Eles estão agradecidos pelo apoio, o amor e as orações de todos, e pedem por privacidade neste momento difícil", diz a nota.

Natasha Richardson participou de produções para o cinema e para a TV, mas era mais conhecida por seu trabalho no teatro.

Filha da vencedora do Oscar Vanessa Redgrave e do diretor Tony Richardson (morto em 1991), em 1998 ela ganhou um prêmio Tony por sua atuação no musical Cabaret

.

No cinema, ela participou de filmes como Operação Cupido

(1998) e Ao Entardecer

(2007).

Ainda não se sabem as causas exatas da morte da atriz.

O neurocirurgião Chris Chandler, do hospital King's College, em Londres, no entanto, afirma que até mesmo pequenas pancadas na cabeça podem causar danos que levam à morte.

Segundo ele, os efeitos de uma pequena pancada podem não ser sentidos imediatamente, mas, horas depois, sem o tratamento apropriado, podem levar o paciente ao coma.

"Uma pancada na cabeça pode causar uma lesão ou uma ruptura em uma veia, que pode inchar, causando um aumento na pressão no crânio", afirma o médico.

Segundo ele, esta pressão limita a circulação sanguínea no crânio, o que pode causar danos ao cérebro.

"Se este aumento de pressão não for corrigido, ele pode até matar", afirma Chandler. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.