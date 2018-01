Atriz Mila Kunis é o novo rosto da Dior

"Estou absolutamente emocionada por estar trabalhando com a Dior. A marca é um ícone sob muitos aspectos. Ela define moda, elegância e sofisticação", disse Kunis em nota.

A atriz norte-americana, de 28 anos, aparecerá na campanha da coleção de bolsas primavera/verão da marca, a ser lançada mundialmente neste mês.

A atriz israelense Natalie Portman, com quem Kunis contracenou em "Cisne Negro", já é a garota-propaganda do perfume Miss Dior Cherie, enquanto a sul-africana Charlize Theron divulga a fragrância J'Adore Dior, e a francesa Marion Cotillard aparece com as bolsas Lady Dior. As três ganharam Oscars nos últimos anos.

A grife fundada por Christian Dior, pertencente ao conglomerado de luxo LVMH, é uma das mais tradicionais e sofisticadas marcas das indústrias da moda e da beleza.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)