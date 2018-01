Atriz Marília Pêra fala sobre a morte de Ariclê Perez A atriz Marília Pêra passou o dia inteiro de ontem no set de filmagem de Polaróides Urbanas, filme de Miguel Falabella, e lamentou não estar no enterro da atriz Ariclê Perez. As duas conviveram estreitamente nos últimos três meses, pois faziam a minissérie JK, sobre Juscelino Kubisticheck. Marília como dona Sara, mulher do presidente, e Ariclê como dona Júlia, mãe dele. "Ela parecia irritada com a vida e, nos últimos dias, dava impressão de ter desistido. Nada disso apareceu no seu trabalho, pois Ariclê era uma grande profissional", contou Marília, muito abalada."Nunca tivemos muita intimidade, mas quando soube da notícia a primeira coisa que me veio à cabeça é que é preciso dizer às pessoas quanto as amamos e quanto elas são importantes de imediato, nunca deixar para depois. Às vezes, quando alguém parece irritado, problemático, está precisando mais de atenção que críticas. Creio que a Ariclê se sentia assim." Ariclê morreu aos 62 anos ontem, por volta de 18h40, ao cair da janela do escritório de seu apartamento, no 10.º andar do edifício Diana, na rua Maranhão, em Higienópolis, São Paulo. Matéria alterada em 28/03, às 10h01