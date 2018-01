Atriz Marian Seldes, destaque do teatro nos EUA, morre aos 86 anos

Sua morte, após uma prolongada enfermidade, foi anunciada pelo irmão, Timothy Seldes, em um comunicado emitido por intermédio de um representante dela, Sam Rudy.

Em uma carreira que se prolongou por seis décadas, Marian participou de filmes, programas de televisão e rádio, mas foi mais celebrada por seu trabalho no teatro, após a estreia na Broadway em 1948, na adaptação da peça “Medeia”, de Robinson Jeffers, dirigida por John Gielgud e tendo Judith Anderson no papel principal.

Seldes teve cinco indicações ao Tony, vencendo o prêmio na primeira, em 1967, por seu papel coadjuvante em A Delicate Balance, do dramaturgo Edward Albee, com o qual ela teve uma longa parceria. Ela também apareceu em outras produções dele, como The Play About the Baby, Tiny Alice, Counting the Ways e Three Tall Women.

Ela recebeu o prêmio honorário Tony Lifetime Achievement em 2010 por sua contribuição ao teatro. Ao subir ao palco para recebê-lo, ela colocou a mão sobre o coração, posou para as luzes que iluminavam o palco e saiu sem falar uma palavra.

Ela depois explicou. “Eles disseram que eu deveria ser breve, então eu decidi não dizer nada."

A influência de Marian no teatro norte-americano e no mundo do entretenimento estendeu-se a seu trabalho como uma renomada professora de artes cênicas na famosa Juilliard, e depois como professora-adjunta na Universidade Fordham.

Entre seus alunos mais conhecidos estão estrelas como Kevin Kline, Laura Linney, William Hurt, Kelsey Grammer, Christopher Reeve, Kevin Spacey, Patti LuPone, Viola Davis e Robin Williams.

Nascida e criada em Manhattan, um dos distritos de Nova York, Marian garantiu um lugar no Livro dos Recordes, por sua participação na peça Deathtrap, de Ira Levin, de 1978 a 1982 sem faltar a uma única apresentação.

Sua aparição final na Broadway foi em 2007, na peça Deuce, de Terrence McNally.

Marian também apareceu em 20 filmes, a maioria em papéis pequenos mais no fim de sua carreira, além de diversas passagens pela televisão em séries como Sex and the City e Frasier.