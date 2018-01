Atriz Maggie Smith tem medo de voltar a atuar depois de câncer

A atriz duas vezes premiada com o Oscar Maggie Smith se sente tão "arrasada" depois de enfrentar um câncer que está com medo de voltar aos palcos.

A atriz britânica disse ao jornal The Times na segunda-feira que, apesar de ter recebido dois Oscar e cinco Bafta, sua autoconfiança foi destruída pela quimioterapia que fez para tratar de um câncer de mama no final do ano passado. "Aquilo deixa você arrasada. Estou com medo de trabalhar no teatro. Me sinto muito insegura", disse ela.

Conhecida especialmente por seus papéis em "The Prime of Miss Jean Brody" (que no Brasil ganhou o título de "Primavera de Uma Solteirona") e nos filmes da série "Harry Potter", Smith disse que em certo momento ela pensou estar diante da morte.

Ela também percebeu que teria que "filmar cambaleando" o último "Harry Potter", "As Relíquias da Morte", em que ela faz a professora McGonagall. "Acho que foi a idade em que isso me aconteceu. Isso é algo que pega você desprevenida. Você se demora mais a se recuperar. Tenho medo porque não sei se terei a quantidade de energia necessária para trabalhar num filme ou peça de teatro."

Maggie Smith revelou que estava no meio do tratamento contra o câncer enquanto estava rodando "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" e que foi "estranho" perder seu cabelo. "É horrível. Você realmente se sente terrivelmente doente. Eu estava careca. Não tinha dificuldade em colocar peruca. Minha cabeça era como um ovo cozido."

O último papel da atriz no teatro foi em "The Lady From Dubuque", de 2007. Seus fãs poderão vê-la este mês no Festival de Cinema de Londres em "From Time to Time", filme de Julian Fellowes em que ela faz uma mulher que ajuda seu filho a resolver um mistério envolvendo fantasmas.

Se ela pudesse ser persuadida a retornar aos palcos, gostaria de fazer papéis originais, de preferência escritos pelo dramaturgo britânico Alan Bennett. "Sei que não adianta dizer isso", admitiu, explicando que "já gritou muito com ele."

Descrevendo os últimos dois anos em sua vida como algo que preferiria esquecer, a atriz disse que agora precisa ser mais positiva. "Minha energia está voltando. Coisas ruins acontecem na vida. Preciso me refazer um pouco", afirmou. "Isso realmente derruba você. Não sei o que o futuro me reserva, se é que me reserva alguma coisa. Realmente não sei", completou