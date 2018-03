Atriz Lori Petty é acusada de dirigir alcoolizada

Petty, que foi liberada após pagamento de fiança, pode ser condenada a até dois anos de detenção pelas acusações de dirigir sob influência de álcool e causar um ferido, disse Frank Mateljan, um porta-voz do escritório do procurador de Los Angeles.

A atriz, que deve se apresentar à Corte Superior de Los Angeles no dia 25 de junho, também foi acusada de dirigir sem seguro.

O skatista foi medicado no local do acidente em Los Angeles e não precisou ser hospitalizado, disse Mateljan.

Petty estrelou o filme "Caçadores de Emoção" em 1991 e em "A League of Their Own" de 1992, mas ficou mais famosa por sua participação na comédia de ação "Tank Girl", em 1995. Mais recentemente, ela participou de um episódio da série norte-americana "House".

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)