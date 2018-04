Atriz Lindsay Lohan é indiciada por porte de droga

Autoridades da Califórnia indiciaram na quinta-feira a atriz Lindsay Lohan por sete infrações relativas a porte de cocaína, direção perigosa e condução de veículo sob efeito do álcool, que lhe renderam duas prisões recentes. Lohan, 21 anos, foi detida em maio após bater o carro em Beverly Hills e novamente em julho, depois de uma perseguição na localidade de Santa Monica. Em ambas as ocasiões Lohan portava cocaína, mas em quantidades inferiores à de 0,05 grama, que leva a acusações de um crime mais sério relativo ao porte de drogas, segundo nota da promotoria. Lohan, que já passou por duas temporadas de reabilitação, viu sua promissora carreira de atriz desmoronar nos últimos anos. O último filme que ela protagonizou foi I Know Who Killed Me ("eu sei quem me matou"), em que ela interpreta uma stripper abduzida por um assassino sádico. O filme estreou no mês passado nos EUA e foi uma bomba nas bilheterias.