Atriz Lauren Bacall é lembrada como ícone de Hollywood

A ex-modelo foi casada com o ator Humphrey Bogart, um dos maiores romances do mundo do cinema, e morreu em Nova York, confirmou a família de Bogart no Twitter.

Os arranjos para o enterro ainda estão sendo providenciados e devem ser anunciados no final desta semana. O casal, que teve dois filhos, ficou casado por uma década, até a morte de Bogart em 1957.

À medida que a notícia da morte de Bacall se difundia, colegas e amigos expressaram sua tristeza.

Barbra Streisand, que trabalhou com Bacall no filme "O Espelho Tem Duas Faces", de 1997, descreveu sua morte como “uma perda terrível para todos nós”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Tive o privilégio de conhecê-la”, afirmou ela em um comunicado. “E, mais que tudo, por tê-la tido como uma amiga sábia e amorosa. Ela era única. Mesmo podendo rever todos aqueles grandes filmes, ela deixará saudades”.

Bacall se casou com o ator Jason Robards Jr. em 1961 e teve um filho com ele, mas divorciou-se oito anos depois.

Conhecida por sua voz rouca, Bacall fez mais de 30 filmes e atuou nos palcos da Broadway. Ela venceu o prêmio Tony, o Oscar do teatro norte-americano, em 1970 pela peça "Applause" e por "Woman of the Year" em 1981. Ela ainda recebeu um Oscar honorário em 2009.

Jessie Tyler Ferguson, da bem sucedida série cômica de TV "Modern Family", disse ter tido a honra de tê-la conhecido.

“Uma atriz de classe que fará falta”, declarou.

Seth MacFarlane , comediante e criador da série "Family Guy", usou o Twitter para agradecer Bacall por “nos ensinar como assobiar”, referência à cena memorável que dividiu com Bogart em seu primeiro filme juntos, “Uma Aventura na Martinica”, de 1944.

Bacall havia dublado uma personagem em um episódio recente de "Family Guy".

“Você vai deixar saudade, mas mais que isso, será celebrada”, afirmou MacFarlane.

A atriz também foi lembrada pelo mundo da moda, no qual era vista como exemplo da elegância dos tempos áureos de Hollywood.

“Uma atriz nata, autêntica. Classe, bom gosto, talento e beleza. Descanse em paz”, tuitou a estilista Vera Wang.

(Por Patricia Reaney)