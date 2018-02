Atriz Kim Cattrall, de 'Sex & the City', confirma morte de irmão desaparecido

A atriz anglo-canadense Kim Cattrall, conhecida por seu papel na série Sex and the City, anunciou a morte do irmão, neste domingo, 4, pouco depois de reportar 0 seu desaparecimento e de pedir ajuda nas redes sociais para encontrá-lo.

"É com grande tristeza que eu e minha família anunciamos a morte inesperada do nosso irmão e nosso filho, Chris Cattrall", declarou a atriz em uma mensagem publicada em sua conta no Twitter, acompanhado de uma foto dela com o irmão.

Kim não especificou a causa da morte de Christopher Cattrall, de 55 anos, e pediu respeito à privacidade da família. Ela agradeceu a todos pelo apoio nas redes sociais.

No Instagram, Kim Cattrall chegou a publicar que o irmão, que vivia em Lacombe, na província canadense de Alberta (oeste), estava desaparecido desde terça-feira.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS — Kim Cattrall (@KimCattrall) 4 de fevereiro de 2018