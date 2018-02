Atriz Katie Holmes fará sua estreia na direção com 'All We Had'

A atriz Katie Holmes fará sua estreia como diretora na adaptação para o cinema do livro All We Had, da artista e escritora Annie Weatherwax, e também vai atuar no filme, informaram seus produtores nesta quinta-feira.

Holmes, de 35 anos, ex-mulher do ator Tom Cruise e que está no filme O Doador de Memórias, atualmente nos cinemas, vai interpretar a mãe no drama sobre uma mulher pobre e sua filha que vivem no limite da pobreza e encontram uma casa numa pequena cidade norte-americana.

Jane Rosenthal, co-fundadora do Festival de Tribeca em Nova York com o ator Robert DeNiro, vai produzir o filme com Holmes e Berry Welsh, vice-presidente de produção e desenvolvimento da Tribeca Productions. O diretor de The Fault in Our Stars, Josh Boone, vai escrever o roteiro.

"Katie tem uma visão bastante clara do relacionamento mãe-filha irreverente e original do livro", disse Rosenthal em um comunicado.

All We Had, primeiro romance de Weatherwax, conta a história de uma mãe e sua filha adolescente que são desalojadas e partem em um carro batido em busca de uma vida melhor.