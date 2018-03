Atriz Jessica Alba espera o segundo filho

Jessica Alba espera o segundo filho com seu marido Cash Warren, anunciou a atriz nesta quarta-feira, 16, em sua página no Facebook.

"Quisemos compartilhar a notícia diretamente com vocês, para que não tenham que se informar por outro lado", escreveu a protagonista de filmes como Sim City e Quarteto Fantástico.

Em 2008, o casal teve uma filha, chamada Honor Marie, que em breve se transformará, comemorou a atriz, "em uma irmã mais velha".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Agradeço todo o amor e apoio que me deram durante minha primeira gravidez e, certamente, agradecerei de novo", se dirigiu Jessica a seus fãs e amigos da rede social.

A atriz, que não deu mais detalhes sobre sua gravidez, participou recentemente do filme Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família e aparecerá na telona este ano com Pequenos Espiões 4, que está em fase de pós-produção.