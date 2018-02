Atriz Jenny McCarthy se casa com popstar Donnnie Wahlberg

A atriz Jenny McCarthy e o cantor pop e astro da TV nos Estados Unidos Donnie Wahlberg se casaram em Chicago, de acordo com a família e a mídia.

Jenny, ex-apresentadora do programa diurno "The View", e Wahlberg, integrante da banda New Kids on the Block, dos anos 80, se casaram em uma cerimônia no subúrbio de St. Charles, em Chicago, segundo a WGN-TV.

O casal anunciou o noivado em abril, com planos para se casar no fim de semana do Dia do Trabalho em Nova York.

O ator Mark Wahlberg, irmão de Donnie, não foi à cerimônia, mas enviou uma mensagem de vídeo e compartilhamento de fotos no Instagram local dizendo que ele e sua família gostariam de ter podido ir. "Parabéns de todos nós", disse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Donnie e Mark Wahlberg atualmente participam de um reality show chamado "Wahlburgers", que se concentra no restaurante de Paul, irmão deles, no Estado de Massachusetts.

(Reportagem de Victoria Cavaliere)