Atriz Jennifer Hudson vai escrever livro sobre perda de peso

Mas a Dutton se negou a comentar se Hudson vai escrever sobre os assassinatos de sua mãe, seu irmão e seu sobrinho, em 2008, no livro ainda sem título. O ex-marido da irmã de Hudson foi acusado dos crimes.

Cantora premiada com o Grammy que ficou famosa como participante do programa "American Idol" em 2004, Hudson tornou-se porta-voz dos Vigilantes do Peso no ano passado e já perdeu 36 quilos. Ela recebeu um Oscar pelo filme de 2006 "Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho".

A Dutton disse que o livro vai relatar "a experiência de Jennifer Hudson de ter crescido em um ambiente em que viver saudavelmente não era prioridade, os comentários sobre seu peso quando ela competiu no 'American Idol' e recebeu seu primeiro Oscar, sobre sua decisão de ficar saudável após o nascimento de seu filho e seu sucesso em perder peso com a ajuda dos Vigilantes do Peso".

A editora se negou a comentar relatos da mídia segundo os quais Hudson receberá 1 milhão de dólares pelo livro.

"Hudson quer inspirar qualquer pessoa que enfrenta problemas com seu peso, compartilhar algumas de suas melhores dicas para perder peso e manter o peso novo e escrever sobre como incluir exercícios físicos em sua vida e como fazer tudo isso de um modo divertido", disse a Dutton.

(Reportagem de Paula Rogo)