Atriz Jane Wyman, primeira esposa de Reagan, morre aos 90 Jane Wyman, que ganhou um Oscar como atriz em Holywood, foi casada com Ronald Reagan e tornou-se popular na década de 1980 com a série "Falcon Crest", morreu na segunda-feira, aos 90 anos, em sua casa, na localidade de Rancho Mirage, segundo um funcionário do velório local. Wyman casou-se em 1940 com o também ator e futuro presidente dos EUA Ronald Reagan, de quem se divorciou em 1948. Nascida no Missouri, ela havia começado sua carreira como cantora de rádio e fez sua primeira aparição no cinema como corista no musical "O Rei dos Empresários" ("King of Burlesque") em 1935. No ano seguinte, assinou contrato com o estúdio Warner Bros. Seu primeiro papel, pequeno, foi em "Gold Diggers" (1937). Inicialmente moldada como uma loira atrevida e às vezes desbocada, Wyman passou uma década entre filmes B e pontas em grandes produções. Mas, em 1945, chamou a atenção por seu papel como namorada de um alcoólatra no drama "Farrapo Humano", de Billy Wilder. Depois disso, Wyman apareceu mais como morena e com cabelos curtos. Foram várias indicações ao Oscar como protagonista, entre elas "Virtude Selvagem" (1946), em que contracenava com Gregory Peck. Em 1948, recebeu o Oscar de melhor atriz pelo papel de uma adolescente surda-muda --que ela interpretou aos 34 anos-- em "Belinda", um forte filme "feminino" dirigido por Jean Negulesco. (Por Steve Gorman)