Atriz Jaime Pressly é indiciada por dirigir embriagada

Pressly, de 33 anos, é mais conhecida pelo papel da sedutora Joy Turner no seriado "My Name is Earl".

No teste do bafômetro foi registrado que ela estava com um nível de álcool de 0,2 por cento ou superior no sangue, o que é mais do que o dobro acima do limite legal de 0,08, segundo a queixa formal apresentada pela promotoria de Santa Monica.

A citação da atriz está marcada para 7 de fevereiro, embora seu advogado possa ainda entrar com um recurso.

"My Name is Earl" encerrou em 2009 sua temporada de quatro anos na TV dos EUA.

Em 21 de janeiro, 16 dias depois de sua prisão, Pressly entrou com um pedido de divórcio do marido, com quem estava casada havia 15 meses.