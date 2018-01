Atriz inglesa pouco conhecida será nova Bond girl

A atriz inglesa Gemma Arterton, de 21 anos, foi escolhida para interpretar o par romântico de James Bond no novo filme da série, que tem estréia prevista para novembro deste ano - informou o jornal da indústria do cinema, The Hollywood Reporter. Arterton será a bond girl Fields na próxima aventura do 007, que tem título provisório de Bond 22. Ela é conhecida pelo público adolescente britânico por ter interpretado uma estudante rebelde na comédia St Trinian's, que faz sátira aos tradicionais colégios internos femininos na Inglaterra. Lançado no ano passado o filme revive clássicos como Belles of St Trinian's e Blue Murder at St Trinian's, ambientados na década de 50. Nele, Arterton contracena com os atores Colin Firth e Rupert Everett. Não há detalhes sobre o papel de Arterton no novo filme de 007, mas a produtora do filme disse ao The Hollywood Reporter que o papel "é de bom tamanho". A escolha de Arterton para interpretar a nova Bond girl segue a tradição dos produtores da série, de selecionar atrizes menos conhecidas para o cobiçado papel. Alguns exemplos são Ursula Andress em 007 Contra o Satânico Dr. No, Jane Seymour em 007 - Viva e Deixe Morrer e Eva Green em Cassino Royale. Arterton atuará ao lado de Daniel Craig, que interpreta o espião britânico pela segunda vez. O novo episódio deve retomar as aventuras de Bond do ponto onde Cassino Royale termina e seria baseado no conto Risico, de Ian Fleming, onde o agente 007 é enviado em uma missão para infiltrar um cartel de drogas que está inundando a Grã-Bretanha com heroína. O ator francês Mathieu Amalric vai interpretar o vilão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.